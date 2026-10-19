Inspectie: onduidelijk wie over veiligheid uitzendkracht gaat

DEN HAAG (ANP) - Uitzendbureaus en de bedrijven waar uitzendkrachten werken, hebben vaak niet goed afgestemd wie verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van uitzendmedewerkers op hun werkplek. De Arbeidsinspectie constateert dit na onderzoek en een inspectieproject bij uitzendbureaus en inleners. Het is volgens de inspectie lang niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen, instructie, toezicht en toegang tot arbozorg.

De Arbeidsinspectie noemt deze bevinding "extra zorgelijk, omdat uitzendkrachten vaak in een kwetsbare positie werken". Dat komt volgens de inspectie door een korte inwerktijd, taalbarrières, onzeker werk met veel wisselingen van werkzaamheden en soms beperkte kennis van veiligheidsregels.

Daarnaast stelt de Arbeidsinspectie na 557 inspecties tussen 2023 en 2025 dat uitzendkrachten vaker een ongeval krijgen en dat ze ook vaker ongezonder en gevaarlijker werk blijken te doen dan medewerkers in vaste dienst.