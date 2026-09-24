Jetten rekent op oplossing voor dreigende restricties ASML

NEW YORK (ANP) - Premier Rob Jetten zegt er vertrouwen in te hebben dat hij met de Amerikaanse regering een oplossing vindt rondom dreigende nieuwe exportrestricties voor chipmachinemaker ASML. Congresleden in de VS hebben voorstellen gedaan om de export van chiptechnologie van Veldhovense bedrijf naar China verder te beperken. Jetten zei "veel gesprekken" met president Donald Trump en Amerikaanse politici te hebben gevoerd over deze zogeheten Match Act.

"Ik heb er vertrouwen in dat we tot een voor iedereen werkbare overeenkomst komen", zei Jetten in een interview met Bloomberg TV in New York. Hij zei in gesprekken met Trump en congresleden te benadrukken "hoe belangrijk het is om de chipindustrie in Nederland te beschermen".

"Dat is in ons belang, het Amerikaanse belang, maar ook het bredere belang", vervolgde Jetten. "We hebben strengere exportcontroles dan waar ook ter wereld op ASML, om de diefstal van deze technologie te voorkomen en te voorkomen dat China de chipindustrie overneemt. Maar dat doen we op een gebalanceerde manier."