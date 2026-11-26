BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten gaat zich blijven inzetten voor de kandidatuur van Klaas Knot als president van de Europese Centrale Bank (ECB), ondanks dat de kansen van zijn Spaanse tegenkandidaat Hernández de Cos veel groter zijn. Dat zei hij voorafgaand aan de EU-top waar de opvolger van Christine Lagarde bij de ECB besproken wordt door de regeringsleiders van de eurolanden.

De kandidatuur van De Cos lijkt verzekerd door steun van Frankrijk en Duitsland, onder meer in ruil voor een Duitser als nieuwe hoofdeconoom. Jetten zegt het vooral belangrijk te vinden dat de discussie over de president "niet in achterkamertjes gebeurt".

"Dit zijn twee goede kandidaten, een Nederlander en een Spanjaard", zei Jetten. "Ik denk alleen dat Knot beter past bij de uitdagingen van deze tijd. Zeker als je in verschillende Europese landen de schulden en de rente ziet oplopen. Dan kunnen we nog weleens een paar hele onvoorspelbare jaren in. Het is fijn als er dan iemand zit die weet hoe hij moet handelen."