DEN HAAG (ANP) - Het kabinet ziet een advies van voormalig ASML-topman Peter Wennink over versterking van het ondernemersklimaat vooral als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. Met veel van zijn aanbevelingen is het al druk aan de slag, schrijft minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) in een reactie op het rapport aan de Tweede Kamer.

Wennink benadrukte in zijn rapport dat de overheid vooral moet zorgen dat de randvoorwaarden voor bedrijven om te kunnen ondernemen op orde zijn. Hij pleitte onder meer voor een snelle aanpak van het stikstofprobleem, dat vergunningen in de weg zit, het overvolle stroomnet en hoge energieprijzen. Ook hamerde hij onder meer op een lagere regeldruk en een stabiel fiscaal klimaat.

Herbert spreekt van "heldere adviezen" om het toekomstig verdienvermogen te versterken en dankt Wennink daarvoor. "Zijn rapport en de manier waarop hij de urgentie blijft benadrukken, brengt de Nederlandse economie echt in beweging."