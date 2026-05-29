Kleinere vakbond Samsung wil bonussendeal via rechter tegenhouden

SEOUL (ANP) - Een kleinere vakbond bij Samsung stapt naar de rechter in Zuid-Korea om de uitvoering van een nieuwe bonussendeal tegen te houden. Andere bonden bedongen onlangs gigantische bonussen voor medewerkers van de chipdivisie van Samsung, waarmee een staking werd afgewend. Die overeenkomst leidt tot onvrede bij medewerkers van de divisie voor consumentenelektronica, die veel minder hoge beloningen tegemoetzien.

Na dreiging met een grote staking en bemiddeling door de Zuid-Koreaanse regering gingen twee vakbonden en Samsung akkoord met bonussen voor chipmedewerkers die in sommige gevallen kunnen oplopen tot omgerekend ruim 350.000 euro.

Een vakbond die zo'n 13.000 medewerkers van divisies voor tv's, smartphones en huishoudelijke apparaten vertegenwoordigt, tekende tevergeefs bezwaar aan om een stemming tegen te houden. Nu wil deze bond de rechter vragen om de implementatie op te schorten, kondigde de juridisch adviseur van de Samsung Electronics Co Union (SECU) aan. De uitspraak wordt binnen een maand verwacht.