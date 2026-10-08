AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd "proactief" vluchten uit de dienstregeling, omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. KLM voert ook bepaalde vluchten uit met andere toestellen dan normaal.

Een woordvoerster noemt het een samenloop van omstandigheden waardoor vluchten worden geschrapt. Zo verstoren stakingen, extreem weer of andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld. KLM houdt ook toestellen als reserve achter de hand als vervanging voor de vliegtuigen in onderhoud. Hoeveel vluchten de komende periode worden geschrapt, zegt KLM niet. "Maar elke annulering is er een te veel."

Het schrappen van vluchten kost ook geld. Dat is een tegenvaller voor KLM, dat de afgelopen jaren juist bezig is financieel gezond te worden door kosten te besparen en de omzet sneller te laten groeien. "Dit helpt natuurlijk niet. Elk vliegtuig in de lucht levert geld op, elk vliegtuig aan de grond kost ons geld", erkent de KLM-woordvoerster.