SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam langer opgeschort vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt dinsdag tot en met 26 juli niet daarnaartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid hebben veel luchtvaartmaatschappijen besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden.

Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar de Saudische hoofdstad Riyad en de stad Dammam te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd.