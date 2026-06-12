BRUSSEL (ANP) - Rabobank en ING hebben interesse in een belang in de Belgische staatsbank Belfius, meldt de Belgische krant De Tijd. Eind vorig jaar stemde de Belgische regering in met de verkoop van een belang van 20 procent van de bank, die sinds 2011 volledig in handen is van de overheid.

Het is de bedoeling om het minderheidsbelang in Belfius, het voormalige Dexia België, rechtstreeks te verkopen aan een of meerdere geïnteresseerde partijen. De verkoop kan de Belgische overheid meer dan 2 miljard euro opleveren, aldus De Tijd.

Tot nu toe kwam volgens de krant slechts de naam van één potentiële koper naar buiten, die van de Europese investeerder CVC, die een beursnotering heeft in Amsterdam. In afwachting van het officiële startschot van de verkoop, dat mogelijk binnen enkele weken wordt gegeven, doen volgens De Tijd nu ook andere namen de ronde, zoals Rabobank en ING. Ook de Franse bank Crédit Agricole wordt genoemd.