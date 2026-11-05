MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland houdt zich op de vlakte over berichten dat tankers met aan de Verenigde Staten beloofde diesel toch een andere bestemming kiezen. "Alle diesel vindt zijn kopers", zegt het Kremlin.

In een poging voor de verkiezingen van afgelopen dinsdag de pijnlijk hoge dieselprijs naar beneden te krijgen, sloot de Amerikaanse president Donald Trump begin oktober een "dieseldeal" met Rusland. Tankers zouden met spoed Russische diesel naar de VS verschepen. Maar de twee eerste tankers op weg naar de Amerikaanse oostkust hebben hun koers gewijzigd, meldde de Financial Times woensdag.

Een van de tankers zegt nu op weg te zijn naar Brazilië. De andere is teruggevaren naar de Middellandse Zee, berichtte de Britse zakenkrant. Een derde vaart wel door, maar meldt geen haven van bestemming.

Het Kremlin zegt weinig te kunnen melden omdat het om commerciële transacties gaat. "Jullie weten dat het laden is gebeurd."