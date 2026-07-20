KVK: bijna helft ondernemers ervaart amper gevolgen van oorlog

DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlandse ondernemers ervaren geen of nauwelijks gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de geopolitieke spanningen en handelsmaatregelen als gevolg. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van onderzoek onder 530 ondernemers. Bijna de helft van hen laat weten dat de internationale ontwikkelingen weinig invloed hebben op hun bedrijf.

Een deel van deze ondernemers zegt wel te merken dat de brandstofkosten oplopen, maar dat heeft geen of nauwelijks invloed op hun bedrijfsvoering.

Een meerderheid van de ondervraagde ondernemers stelt wel gevolgen te ondervinden van de oorlog. Ook zij noemen de hogere brandstofprijs als gevolg van de oorlog, maar merken daar juist veel van. Dat zijn onder meer groothandelsbedrijven en logistieke ondernemingen. Daarnaast stellen ondernemers last te hebben van hogere inkoopprijzen en gestegen transportkosten.

"Groothandel is vaak schakel tussen internationale leveranciers en afnemers en wordt direct geraakt door handelsbeperkingen, import- en exportproblemen. In de logistieke sector kunnen oorlogen en geopolitieke spanningen transportroutes verstoren. Ook de hogere brandstofprijzen en langere routes verhogen de kosten", aldus de KVK.

Volgens de KVK ervaren grotere mkb-bedrijven meer en grotere gevolgen van de oorlog en spanningen dan kleinere ondernemers.

Ondernemers laten daarnaast weten "angst" in de markt te zien. Een derde van de ondernemers is onzeker over toekomstige inkomsten en een kwart van de ondernemers heeft te maken met een lagere of wisselende vraag. De ondernemers merken om zich heen dat bedrijven de hand op de knip houden en dat er wordt bespaard.

Meer dan de helft van de ondernemers heeft nog geen maatregelen genomen vanwege de gevolgen van de geopolitieke situatie. De ondernemers die dat wel doen, kiezen er het vaakst voor om de kosten zelf op te vangen door een lagere marge te hanteren.