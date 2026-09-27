Legale gokbranche klaagt Meta aan om reclame illegale goksites

DEN HAAG (ANP) - De brancheorganisatie voor legale goksites sleept Meta voor de rechter. Volgens de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) zijn negen van de tien gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram zouden illegale aanbieders veel adverteren. De koepel klaagt daar al langer over.

Volgens de VNLOK heeft Meta in mei en juni minder dan een op de zes illegale advertenties verwijderd. De organisatie wil dat het moederbedrijf van Facebook en Instagram meer doet om te voorkomen dat de illegale reclame kan worden geplaatst. In een verklaring zegt VNLOK-voorzitter Björn Fuchs: "Wij hebben Meta herhaaldelijk gewezen op de omvang van het probleem en gevraagd om structureel mee te werken aan een oplossing. Dat heeft onvoldoende resultaat opgeleverd."

De VNLOK wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan om de Kansspelautoriteit, de toezichthouder van de overheid, meer mogelijkheden te geven om platforms als Meta te beboeten wanneer die te weinig doen tegen illegale gokreclames.