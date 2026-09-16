Letse vliegmaatschappij airBaltic krijgt uitstel van betaling

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Dat maakte de Letse premier Andris Kulbergs woensdag bekend op berichtenplatform X. De grootste luchtvaartmaatschappij van de Baltische staten is in de financiële problemen geraakt door de sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten.

AirBaltic, dat voor het grootste deel in handen is van de Letse overheid, vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na vastgelopen gesprekken met schuldeisers. Het bedrijf liet daarbij weten toezeggingen te hebben gekregen voor 350 miljoen euro aan financiering van bepaalde kredietverstrekkers, onder voorbehoud van goedkeuring van uitstel van betaling door de rechtbank in New York.

"Dit betekent dat airBaltic in staat zal zijn om: direct toegang te krijgen tot financiering; het herstructureringsproces te starten; en verplichtingen jegens schuldeisers te herzien. Het werk gaat door", schreef Kulbergs op X.

Reorganisatieplan

De komende maanden onderhandelt airBaltic met obligatiehouders en andere schuldeisers om te komen tot een formeel reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt. Bij het bedrijf werken momenteel meer dan 3000 mensen.

Het reorganisatieplan vereist opnieuw goedkeuring van de rechtbank voordat de faillissementsbescherming kan worden opgeheven. De luchtvaartmaatschappij streeft ernaar het proces rond juni 2027 af te ronden.

De procedure heeft geen gevolgen voor passagiers. Alle vluchten vinden volgens het bedrijf plaats zoals gepland en tickets en boekingen blijven geldig. AirBaltic vliegt vanuit de Letse hoofdstad Riga op meer dan zeventig bestemmingen, waaronder Schiphol.