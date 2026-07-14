AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters in Amsterdam lieten dinsdag geen grote uitslagen zien. Beleggers bleven voorzichtig na aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran en het tolplan van de Amerikaanse president Donald Trump over alle verscheepte ladingen in de Straat van Hormuz.

Trump wil een heffing van 20 procent over alle verscheepte ladingen ter compensatie voor de kosten voor de bescherming van de scheepvaart in de belangrijkste zeestraat.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 1089,86 punten. De MidKap, de graadmeter voor middelgrote bedrijven in Amsterdam, sloot 0,1 procent lager, op 1073,99 punten. In de rest van Europa noteerden de beurzen kleine plussen. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Olieprijzen omhoog

De olieprijzen gingen verder omhoog na de stevige opmars een dag eerder. Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart, is afgenomen na nieuwe aanvallen over en weer door Iran en de VS. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd ruim 1,5 procent duurder op 84,72 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 79,34 dollar per vat.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde opnieuw van de hogere olieprijzen en steeg 1 procent in de AEX. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM had juist last van de hogere brandstofkosten en zakte 0,5 procent in de MidKap.

Chipbedrijven

IMCD was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 6,2 procent. De chemicaliëndistributeur werd door de Zwitserse bank UBS op de kooplijst gezet. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi maakten weer een deel van hun verlies van gisteren goed met winsten tot 4,3 procent. ASML maakt woensdag zijn tweedekwartaalcijfers bekend.

Philips sloot de rij, met een verlies van 4,5 procent. Ook muziekgroep UMG noteerde een flinke daling met een min van 4,2 procent. Adyen daalde 1,9 procent. Het Nederlandse betaalbedrijf doet mee aan de proef met de digitale euro van de Europese Centrale Bank (ECB), maar kreeg ook het nieuws dat concurrent Nopan miljoenen heeft opgehaald aan groeikapitaal.