Lichtproducent Signify boekt minder omzet en winst

EINDHOVEN (ANP) - Signify heeft de omzet en winst zien dalen in het tweede kwartaal van 2026. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips sprak van gemengde marktomstandigheden, met een aanhoudend momentum in de professionele verlichtingsprojecten in de Verenigde Staten en opkomende markten en een zwakkere vraag in Europa.

De winstgevendheid werd beïnvloed door een lagere bijdrage van de consumentenactiviteiten, maar volgens topman As Tempelman neemt Signify maatregelen om deze prestaties te verbeteren. Signify kondigde in juni al een nieuwe strategie aan, waarbij het bedrijf vooral investeert in slimme verlichtingssystemen, consumentenproducten en bepaalde segmenten van de zakelijke markt. Naar bijvoorbeeld simpelere ledlampen gaat minder geld.

"Met gerichte prijsverhogingen en voortdurende kostenbesparingen hebben we er vertrouwen in dat we in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid zullen realiseren", aldus de topman.