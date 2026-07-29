LTO: droogte voor agrariërs knellend, nog geen lege schappen

DEN HAAG (ANP) - De droogte begint voor agrariërs inmiddels op meerdere plekken knellend te worden. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. Van lege supermarktschappen lijkt op dit moment nog geen sprake.

"De grootste zorg ligt nu bij de agrariërs die door droogte en beregeningsbeperkingen een deel van hun productie zien verdampen", aldus een woordvoerder. Op verschillende plekken in het land kan niet of slecht beregend worden. "Zonder substantiële neerslag is opbrengstderving wel waarschijnlijk."

Volgens LTO is dit echter nog geen probleem voor de supermarkten, mede doordat de Nederlandse en Europese markt groot genoeg zijn en er nog voldoende aanvoermogelijkheden zijn. "Wel kan de droogte de beschikbaarheid van bepaalde producten en daarmee de prijzen beïnvloeden", aldus de woordvoerder.

Landelijk ziet LTO dat met name aardappelen, uien, wortelen, vollegrondsgroenten en mais last hebben van tragere groei en kwaliteitsverlies.