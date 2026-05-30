Luchtvaartbranche VS vreest chaos bij stop grenscontroles

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het stopzetten van grenscontroles op grote Amerikaanse luchthavens kan leiden tot chaos. Daarvoor waarschuwen grote luchtvaartmaatschappijen en reis- en bedrijfsorganisaties in de Verenigde Staten. Ze vrezen dat duizenden toeristen en terugkerende Amerikanen kunnen stranden en belangrijke vrachtzendingen niet kunnen worden geleverd.

De waarschuwing volgt op uitspraken van minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin. Hij zei deze week dat de Amerikaanse regering binnenkort zou kunnen stoppen met het verwerken van internationale reizigers en vracht op de luchthaven in Newark in de staat New Jersey, een belangrijke toegangspoort tot New York. Lokale wetshandhavers zouden niet meewerken met federale immigratiefunctionarissen.

Mullin stelde ook dat hij controles kan stopzetten op ruim twaalf andere luchthavens. Dat zou "onnodige chaos dreigen te veroorzaken in het nationale luchtvervoerssysteem", schrijven de organisaties in een gezamenlijke verklaring.