KEULEN (ANP) - Lufthansa heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld, omdat het Duitse luchtvaartconcern last heeft van hogere brandstofkosten door de Iranoorlog.

Lufthansa denkt nu dat de aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen uitkomt op 1,7 miljard tot 2 miljard euro. Eerder lag de bovengrens van die prognose op 2,2 miljard euro.

Het Duitse luchtvaartconcern voorspelt dat de brandstofrekening over 2026 hoger uitkomt op 9,3 miljard euro. Het luchtvaartconcern verwijst hiervoor naar de "ongewijzigde geopolitieke situatie".

De nettowinst steeg in de drie maanden tot en met september met 30 procent tot bijna 1,3 miljard euro. Lufthansa zegt dat er sterke vraag was naar vliegtickets naar Azië en Noord-Amerika. "We hebben ons resultaat ten opzichte van vorig jaar verbeterd, ondanks hogere brandstofkosten die het kwartaalresultaat met meer dan een half miljard euro drukten", stelt financieel topman Till Streichert in een toelichting. "Daar zijn we tevreden mee."