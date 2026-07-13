DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven die veel energie gebruiken komen in aanmerking voor een subsidieregeling. Die regeling is bedoeld als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Energie, D66) stelt meer sectoren open voor deze indirecte kostencompensatie (IKC), schrijft ze maandag aan de Kamer.

Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Daar had een deel van de Kamer ook om gevraagd. Bedrijven die ook in 2024 of 2025 compensatie uit dit potje kregen, kunnen nog dit jaar hun geld verwachten. Ondernemingen die voor het eerst recht hebben op IKC kunnen hun geld begin volgend jaar tegemoet zien, aldus de bewindsvrouw.

Er komen volgens Van Veldhoven fors meer bedrijven in aanmerking voor de subsidie. Naast sectoren zoals aluminium, ijzer, papier, waterstof en zink vallen nu ook producenten van kunstmest, keramische tegels, vlak- en holglas, steenwol en organische chemische basisproducten onder de regeling waarvoor 318 miljoen euro is uitgetrokken.