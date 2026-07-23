Meer nieuwe auto's verkocht in EU in eerste helft van het jaar

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar gestegen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA bleef de markt profiteren van een sterke vraag onder consumenten naar elektrische voertuigen, vooral dankzij steunmaatregelen.

Uit de cijfers van ACEA komt naar voren dat de verkoop in de eerste jaarhelft met 5,7 procent is toegenomen tot bijna 5,9 miljoen stuks vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in juni was een flinke stijging te zien. Die maand werden ruim 1,1 miljoen auto's verkocht, een stijging van 13,6 procent. In Nederland kochten mensen in de eerste zes maanden van dit jaar 174.789 nieuwe auto's, een afname van 4,2 procent.

Hybride voertuigen waren volgens de brancheorganisatie het populairst. Dit soort auto's werd bijna 2,2 miljoen keer verkocht en had een marktaandeel van 37,3 procent. Mensen kochten 1,2 miljoen volledig elektrische auto's. Dat was goed voor 20,7 procent van alle verkopen, ten opzichte van 15,6 procent vorig jaar.

Het aandeel benzine- en dieselauto's daalde naar 29,7 procent. Dat kwam een jaar eerder nog uit op 37,8 procent. In januari tot en met juni werden iets meer dan 1,3 miljoen benzineauto's verkocht en 439.592 dieselvoertuigen.