Meer vliegtuigleveringen stuwen omzet Boeing

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, mede door meer verkeersvliegtuigen te leveren. Het ging om 171 toestellen, tegen 150 in dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet klom met 8 procent tot 24,6 miljard dollar.

Daarnaast kreeg Boeing nieuwe orders voor 246 verkeersvliegtuigen. Het orderboek bij de commerciële vliegtuigtak groeide naar meer dan 6200 vliegtuigen met een recordwaarde van 597 miljard dollar.

Boeing kreeg in mei toestemming van toezichthouders om de productie van de 737 MAX op te voeren naar 47 toestellen per maand. Dat is het bestverkopende vliegtuig van Boeing. Het is de bedoeling de productie verder te vergroten.

Het bedrijf moest wel een nieuwe last van 280 miljoen dollar in de boeken zetten voor verdere kostenoverschrijdingen bij het Air Force One-programma voor de bouw van twee nieuwe presidentiële 747-vliegtuigen. Bij dat programma dat jaren achter op schema ligt, zijn al vaker lasten geboekt door kostenoverschrijdingen.