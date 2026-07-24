Meerdere landen uiten verbazing over nieuwe importheffingen VS

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Leiders en ministers van verschillende landen hebben verbaasd en boos gereageerd op de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan zestig handelspartners.

De Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon noemde de heffingen "buitengewoon teleurstellend", nadat de regering van de Amerikaanse president Donald Trump extra heffingen aan het land oplegde vanwege zorgen over gedwongen arbeid. "Het Amerikaanse onderzoek heeft geen steekhoudend bewijs opgeleverd om de beweringen over gedwongen arbeid te onderbouwen", liet Luxon weten op X.

Ook Japan heeft laten weten de heffingen "te betreuren", zo liet de regering weten. "De Japanse industrie en handel verlopen volgens internationale regels. Japan betreurt het dat deze nieuwste maatregel heffingen oplegt aan Japan, uitsluitend op grond van het feit dat er geen verbod is op de import van producten die door dwangarbeid zijn vervaardigd", aldus hoofdregeringswoordvoerder Minoru Kihara.

De Australische minister van Handel, Don Farrell, zei vrijdag dat de invoering van nieuwe importheffingen door de Verenigde Staten "volledig onterecht" is en dat hij zal blijven aandringen bij Amerikaanse handelsfunctionarissen om alle tarieven op Australische goederen af te schaffen.