Mercedes biedt Duitse werknemers vrijwillige vertrekregeling aan

STUTTGART (ANP/DPA) - Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te drukken. In sommige gevallen krijgen ook managers individuele aanbiedingen om te vertrekken, werd woensdag bekend.

De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma om zich voor te bereiden op veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat twee Duitse fabrieken mogelijk moeten sluiten als de kosten niet worden verlaagd. Dat heeft geleid tot protesten onder werknemers. Mercedes-Benz voerde eerder ook al een vrijwillige vertrekregeling in.

De fabrikant van auto's in het hogere segment is een van de grote Duitse autoconcerns die de kosten wil verlagen om te kunnen concurreren. De sector kampt al jaren met dalende verkopen door een zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Mercedes heeft in Duitsland 108.000 werknemers.