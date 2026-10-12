MENLO PARK (ANP) - Meta is niet van plan om zijn AI-brillen van de markt te halen ondanks de ophef over deze brillen met camera, ook wel gluurbrillen genoemd. Alex Himel, directeur van Meta's brillentak, heeft maandag in gesprek met Nederlandse journalisten gereageerd op de commotie, die hij op zichzelf niet verrassend vindt.

"Toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef", verklaarde Himel, met AI-bril op zijn hoofd. In het gesprek probeerde hij vooral uit te leggen hoe handig de bril is.

Online doken eerder echter beelden op van mensen die ongewenst gefilmd zijn. Bij opnames gaat normaal een lampje knipperen aan de voorkant van de bril, maar mensen die stiekem met de bril wilden filmen, wisten dat te verhinderen.

"Wat ons wel verraste, is hoe hard kwaadwillenden eraan werken om de led uit te schakelen", moet Himel toegeven. "Er is een soort kat-en-muisspel ontstaan, omdat we zien dat mensen aan deze led sleutelen." Zodra algoritmes echter merken dat er met een lampje is geknoeid, grijpt Meta volgens Himel in.