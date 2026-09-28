Minder omzet Shein in Europa nog voor invoering heffing pakketjes

HONGKONG (ANP) - Webwinkel Shein heeft in het tweede kwartaal minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden volgens het Chinese bedrijf onder meer vanwege teruggeschroefde uitgaven aan onlineadvertenties, vooruitlopend op de veranderende regels voor invoerrechten in de Europese Unie.

De omzet van Shein uit Europa daalde afgelopen kwartaal met 13,9 procent tot bijna 3,8 miljard dollar, omgerekend 3,3 miljard euro, in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De totale opbrengsten stegen op jaarbasis wel, met bijna 1 procent naar ruim 11 miljard dollar.

Shein, bekend van goedkope kleding en andere producten, wijt de daling onder meer aan lagere verkoopvolumes als gevolg van prijsverhogingen. Ook gaf het bedrijf minder uit aan onlineadvertenties, anticiperend op het feit dat sinds 1 juli kleine pakketjes die de EU binnenkomen niet meer zijn vrijgesteld van invoerheffingen. Op bestellingen van buiten het landenblok met een waarde tot 150 euro moet nu 3 euro aan invoerrechten worden betaald.