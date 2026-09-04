NIJMEGEN (ANP) - De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector vrijdag in Oost-Nederland is iets lager uitgevallen dan verwacht. FNV-bestuurder Dino Djulbic zegt dat 200 tot 250 werknemers het werk hebben neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Donderdag dacht de grootste vakbond van Nederland nog dat zo'n 250 mensen dit zouden doen.

Volgens Djulbic hebben vooral medewerkers bij metaalbedrijven het werk neergelegd. De eerste metaalwerkers uit de nachtdienst begonnen daar donderdagavond al mee. Djulbic zegt dat de productie bij de ongeveer tien tot vijftien bedrijven niet heeft stilgelegen.

De actievoerders kwamen vrijdagochtend samen in Nijmegen. Deze staking is de eerste in een reeks acties tegen de voorgenomen bezuinigingen rond sociale zekerheid. Deze week kwam uit gelekte plannen naar voren dat die voor een groot deel worden geschrapt of een jaar uitgesteld. FNV en de andere vakbonden CNV en VCP willen dat de plannen helemaal van tafel gaan.