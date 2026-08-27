Minister: Duitse datacenters onder druk door groeiende vraag AI

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De sterk stijgende vraag naar kunstmatige intelligentie zet datacenters in Duitsland onder druk. Dat heeft de Duitse minister voor Digitale Zaken donderdag gezegd.

"De realiteit is dat we een tekort aan rekenkracht hebben, wat betekent dat de vraag zal stijgen", zei minister Karsten Wildberger tegen Bloomberg Television. Volgens hem wil Duitsland tegen het einde van dit decennium de rekenkracht verviervoudigen en het aantal datacenters verdubbelen. Zo zouden de Duitse autoriteiten de goedkeuringsprocedures voor datacenters willen versnellen.

De minister zet zich in om Europa digitaal onafhankelijker te maken sinds de regering van bondskanselier Friedrich Merz een ministerie heeft opgericht dat zich specifiek bezighoudt met techbeleid in de grootste economie van het continent. Wildberger heeft beweerd dat duurzame welvaart onmogelijk is zonder vooruitgang op het gebied van AI. Ook heeft hij gewerkt aan nauwere banden met Canada rond AI.