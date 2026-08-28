Nachtelijke sluiting kanaal 'heel vervelend' voor binnenvaart

DEN HAAG (ANP) - De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal voor bepaalde schepen is "heel vervelend" voor de binnenvaart, laat een woordvoerster van brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) weten. "Elke nacht acht uur minder varen heeft een grote impact."

Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen vanaf 1 september 's nachts niet door het kanaal varen vanwege personeelstekorten, maakte Rijkswaterstaat bekend. De stremmingen gelden van 22.00 uur tot 06.00 uur.

De maatregel heeft met name gevolgen voor tankers, geeft KBN aan. De tankvaart vaart meestal 24 uur per dag door. Als de sluiting elke nacht geldt, zal dit leiden tot een "flinke dip" in de omzet voor deze schepen, voorziet KBN. Voor een gemiddeld tankschip gaat het om een dip van ongeveer 30 procent op een gemiddelde omzet van 6000 euro per dag, aldus de woordvoerster.

Personeelstekort

"We vinden het een hele heftige beslissing ineens", stelt de brancheorganisatie. Volgens KBN zijn er ook lichtere maatregelen denkbaar, zoals dat schepen elkaar niet mogen passeren op smalle delen van het kanaal.

Door een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding valt de begeleiding op het kanaal tijdens de nacht vaak weg. Rijkswaterstaat vindt de maatregel nodig om de veiligheid op het water te garanderen.

Twentekanaal

Evofenedex, de belangenorganisatie voor meer dan 10.000 bedrijven in handel en logistiek, noemt het "heel vervelend" dat er sprake is van "aanhoudende personeelstekorten en dat het moeilijk is vervanging te krijgen". "Deze sluiting komt bovendien bovenop een stapeling van problemen waar de sector al mee kampt", zegt evofenedex, doelend op de beperkingen voor vrachtverkeer op de Merwedebrug en de Houtribdijk en problemen op het Twentekanaal.

"Het raakt direct de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de binnenvaart. En dat is nou precies waar ondernemers op moeten kunnen rekenen als ze voor deze vervoerswijze kiezen", aldus de belangenorganisatie. "Voor handels- en productiebedrijven betekent dit langere doorlooptijden, meer onzekerheid in de planning en hogere logistieke kosten. Ook overdag kan de beperkte bediening doorwerken in de gehele keten."