DEN HAAG (ANP) - Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept vragen op over de "financiële positie en het nakomen van de afspraken", zegt de CDA-minister in een verklaring.

Uit een document waarover het FD woensdag berichtte, blijkt dat de twee aandeelhouders vroegen om een "aanvullende uitkering" van 1,36 miljard euro. In totaal komt de uitkering op 1,43 miljard euro.

Door het geld uit te delen, komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25 procent. De solvabiliteit is de verhouding van het eigen vermogen tot het totale vermogen van een bedrijf en geeft daarmee een inschatting of het bedrijf zijn rekeningen kan blijven betalen. De overheid heeft in 2018 met Shell en ExxonMobil afgesproken dat de solvabiliteit van de NAM minstens 25 procent blijft.

In een jaarrapport van de NAM staat dat het bedrijf de uitkering tot en met september 2031 weer kan terugeisen. Door die voorwaarde zou de NAM ondanks de uitkering "robuust" blijven.