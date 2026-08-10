ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse economie heeft minder last van laagwater dan de Duitse economie, dat zegt ING-econoom Rico Luman. In Nederland zijn er door het uitgebreide vaarwegennetwerk meer alternatieve routes dan in Duitsland en bovendien is een groot deel van Nederland nog relatief goed bevaarbaar, legt hij uit.

Bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt, is maandag een nieuw laagterecord bereikt. De lage waterstand heeft op bepaalde plekken in Nederland al tot problemen geleid, maar volgens Luman is dat zeker niet overal zo. "De impact voor de regio Twente is heel groot, vanwege de sluiting van de Twentekanalen. Maar een groot deel tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen kent nog geen beperkingen."

In Duitsland zijn de gevolgen groter, volgens Luman. De laadcapaciteit voor schepen die naar de Midden- of Boven-Rijn varen is inmiddels nog zo'n 20 procent. Bovendien zit veel Duitse chemische industrie aan de oevers van de Rijn en is daardoor niet goed op een andere manier te bereiken.