RIJSWIJK (ANP) - De Nederlandse Loterij heeft opnieuw stappen gezet tegen een aanbieder van een illegale goksite. De kansspelorganisatie achter Staatsloterij en TOTO wil dat de website Skyhills zijn activiteiten in Nederland stopzet en vraagt ook om meer informatie over de bedrijfsstructuur.

De Nederlandse Loterij, ook bekend van Lotto en Eurojackpot, heeft de exploitanten en bestuurders van Skyhills gesommeerd om hun activiteiten in Nederland te staken. Sinds de sommatie is het platform in Nederland niet meer bereikbaar, stelt de Nederlandse Loterij. De bedrijven en personen achter Skyhills zijn volgens de kansspelorganisatie gevestigd in onder meer Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk.

"Skyhills richt zich met slinkse reclame, onder meer op TikTok, nadrukkelijk op Nederlandse spelers en vooral op jongeren", zegt Nederlandse Loterij-topman Arjan Blok. "Zij kunnen daar volledig onbeschermd gokken, met alle risico's van dien. Dat is onacceptabel."

Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, na onlinecasino Qbet en illegale goksite Lalabet. De rechtszaak tegen Qbet gaat naar verwachting eind dit jaar van start, volgens de Nederlandse Loterij. De rechtbank stelde de kansspelorganisatie eerder dit jaar grotendeels in het gelijk in de zaak tegen Lalabet.

De stap van de Nederlandse Loterij komt in aanloop naar een debat in de Tweede Kamer op donderdag over kansspelen. Blok roept de overheid op om meer actie te nemen tegen illegale goksites, "bijvoorbeeld via strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie".

De Nederlandse Loterij is tegen een reclameverbod voor legale online kansspelaanbieders. Dat zou illegale goksites in de kaart spelen, stelt de organisatie. Volgens de Nederlandse Loterij is de helft van de kansspelmarkt in Nederland in handen van illegale partijen.