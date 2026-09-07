JAKARTA (ANP) - Tientallen Nederlandse reizigers zijn gestrand in Indonesië, bevestigt een woordvoerster van reisbranchevereniging ANVR na berichtgeving van De Telegraaf. De internationale luchthaven van Jakarta is sinds zondagochtend dicht vanwege een vulkaanuitbarsting.

Het gaat om Nederlanders die op een georganiseerde reis zijn. Voorlopig is het nog afwachten wat er gaat gebeuren en wanneer het weer veilig is om te kunnen vliegen, geeft ANVR aan.

Door de as in de lucht kunnen vliegtuigen niet veilig opstijgen of landen. Ook andere luchthavens in Indonesië hebben het vliegverkeer stilgelegd. In totaal zijn hierdoor meer dan 270.000 reizigers geraakt, meldde persbureau Reuters op basis van de Indonesische transportminister.

De belangrijkste luchthaven van Jakarta blijft in elk geval gesloten tot 18.00 uur maandagavond (lokale tijd).