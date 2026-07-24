Nieuwe Amerikaanse heffing kan gunstig uitpakken, zegt deskundige

ZOETERMEER (ANP) - De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten. Dat zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie evofenedex. Volgens hem lijken veel goederen hierdoor minder zwaar belast te worden dan voorheen.

Los van eerder ingevoerde sectorspecifieke heffingen zoals voor staal of koper, komt de nieuwe heffing neer op een maximumtarief van 10 procent, legt de beleidsadviseur uit. Dat is lager dan het maximum van 15 procent uit de handelsdeal die Brussel en de VS vorige zomer overeenkwamen.

Ook is het gunstiger dan de situatie die in het voorjaar ontstond, toen de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe tijdelijke heffingen kwam om door het Amerikaanse hooggerechtshof geschrapte heffingen te vervangen. Daarin was net als nu sprake van een tarief van 10 procent. Dat tarief werd soms echter opgeteld bij andere heffingen, waardoor sommige ondernemers volgens Roerade met heffingen te maken kregen die hoger waren dan 15 procent.

Slag om de arm

Roerade houdt ook een kleine slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Dat pakte voor sommige bedrijven eerder ook weleens anders uit dan verwacht, weet hij. Evofenedex rekent meer dan 10.000 bedrijven die actief zijn in logistiek of internationale handel tot zijn achterban.

Roerade heeft daarnaast zijn twijfels over de onderbouwing van de nieuwe heffing. De VS zeggen dat handelspartners, waaronder de EU, te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Volgens Roerade zijn er in Europa echter goede regels op dit vlak. Verder benadrukt hij dat ondernemers vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. Daarvan is door de acties van de regering-Trump nog altijd geen sprake.