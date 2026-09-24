Nieuwe baan of start eigen bedrijf minder vaak reden voor ontslag

DEN HAAG (ANP) - Minder mensen namen in 2025 afscheid van hun baan doordat zij een nieuwe baan hadden of een eigen bedrijf startten. In plaats daarvan lagen vooral faillissementen, bezuinigingen, reorganisaties of arbeidsconflicten vaker aan de basis van een vertrek bij een werkgever. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar waren er per kwartaal zo'n 618.000 werknemers tussen de 15 en 75 jaar die ontslag namen dan wel kregen. In 2022, de vorige keer dat het CBS dit onderzocht, was de werkloosheid laag en waren er per kwartaal zo'n 677.000 ontslagen, gedwongen dan wel uit vrije wil. Werknemers noemden in 2025, net als in 2022, het vinden van een andere baan of het starten van een eigen bedrijf de belangrijkste reden voor ontslag. Dit aandeel nam in drie jaar tijd wel af van zo'n 42 procent naar ruim 38 procent van het totaal.

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen kan dit komen door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. "Met teruglopende vacatures is het niet altijd meer vanzelfsprekend dat mensen ontslag nemen omdat ze een andere baan hebben gevonden", voegt hij toe. Ook stipt Van Mulligen aan dat de arbeidsmarkt vergrijst, waardoor een groter wordend deel van de werkenden minder snel van baan wisselt.

Arbeidsongeschikt

Tegelijkertijd namen gedwongen ontslagen om bedrijfseconomische redenen juist toe, van bijna 5 procent in 2022 tot ruim 8 procent in 2025. Een faillissement was daarbij in relatief weinig gevallen reden voor ontslag, vorig jaar was dat zo'n 2 procent van de totale ontslagredenen. Dit lag hoger bij ontslagen door bezuinigingen, reorganisaties of arbeidsconflicten; vorig jaar ging het om 6 procent van de totale ontslagen.

Mensen kunnen ook om andere redenen afscheid nemen van hun baan. Ongeveer 15 procent van de ontslagenen zag een tijdelijk contract niet verlengd worden. Het starten van een opleiding of studie was voor zo'n 11 procent van de werknemers reden om zelf ontslag te nemen.

Het CBS meldt ook dat iets meer dan de helft van de mensen die om bedrijfseconomische redenen is ontslagen, in het daaropvolgende kwartaal niet meer werkzaam was. Ongeveer vier op de tien mensen uit deze groep ging bijvoorbeeld met pensioen, raakte arbeidsongeschikt of maakte de keuze om niet opnieuw een baan te zoeken. De rest raakte werkloos.