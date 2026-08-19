Noodlijdende bussenbouwer Ebusco krijgt investering van 6 miljoen

DEURNE (ANP) - Bussenbouwer Ebusco krijgt een investering van 6 miljoen euro van aandeelhouder Rhein Holding. Dat is een welkome opsteker voor de financieel noodlijdende maker van elektrische bussen.

Ebusco spreekt zelf van een sterk teken van vertrouwen van Rhein Holding in de onderneming. Het geld zorgt ook voor extra financiële versterking bij het uitvoeren van de operationele plannen van het bedrijf uit het Brabantse Deurne.

De investering verloopt in twee tranches van elk 3 miljoen euro. Ebusco geeft hiervoor ruim 31,7 miljoen nieuwe aandelen uit aan Rhein Holding voor een prijs van 0,189125 euro per aandeel. Dat is een korting van ongeveer 15 procent vergeleken met de slotkoers van 0,2225 euro op vrijdag.

Door de investering zal het aandelenbelang van Rhein Holding in Ebusco stijgen van de huidige 5,1 procent naar 16,6 procent. Rhein Holding krijgt dan ook het recht om een lid van de raad van commissarissen bij Ebusco te nomineren.