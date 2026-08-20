NS roept reizigers op om afval niet in de trein weg te gooien

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval donderdag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Als er minder afval in de treinen blijft liggen, scheelt dat ook in de benodigde schoonmaak, zegt een woordvoerster van de NS.

Schoonmakers, onder wie de mensen die NS-treinen schoonmaken, begonnen woensdag een staking van twee dagen. Dat betekent niet dat er helemaal niet wordt schoongemaakt in de treinen. "Een kleine 30 procent" van het personeel van de treinschoonmaak staakt, stelt de woordvoerster. NS ziet niet dat er meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen.

Vakbond FNV organiseert de staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. De woede richt zich op werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland. De NS is zelf geen partij in het cao-conflict en huurt de schoonmakers in via schoonmaakbedrijf Vebego.