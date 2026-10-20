NS verhoogt prijs treinkaartjes volgend jaar met bijna 5 procent

UTRECHT (ANP) - De NS verhoogt de prijs van treinkaartjes en de meeste abonnementen volgend jaar met gemiddeld 4,7 procent. Daarmee stijgt de prijs van reizen met de trein harder dan de inflatie.

"We willen dat iedereen voor de trein kan blijven kiezen en reizen in Nederland betaalbaar blijft. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit treinkaartjes nodig om nieuwe comfortabele treinen aan te schaffen, de gestegen kosten te betalen en te blijven investeren in goede voorzieningen", verklaart Daan Schut, die in het bestuur van de NS verantwoordelijk is voor de tarieven.