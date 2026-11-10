NEW YORK (ANP) - Het aandeel Nvidia ging dinsdag verder omlaag op de beurzen in New York met een verlies van 4 procent bij aanvang. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld kwam vorige week donderdag al onder zware druk te staan door de verkoopgolf in de AI-sector. Die volgde op de angst voor strengere regulering van AI na de ruime overwinning van de Democraten bij de midterms.

De meeste AI-gerelateerde aandelen, met name die van chipbedrijven, herstelden maandag van die klap. Nvidia zakte maandag echter nadat topman Jensen Huang had bevestigd vreemd te zijn gegaan. The New York Times berichtte vorige maand al over de affaire van Huang met een vrouw, die volgens de Amerikaanse autoriteiten mogelijk een Chinese spion is.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na cijfers over de Amerikaanse inflatie die iets hoger uitvielen dan verwacht. De Dow-Jonesindex verloor kort na opening 0,4 procent tot 52.207 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 7507 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 25.061 punten.