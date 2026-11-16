NEW YORK (ANP) - Nvidia heeft maandag 2,6 procent aan waarde verloren op de beurzen in New York. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld zag afgelopen week al honderden miljarden dollars aan beurswaarde verdampen na het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang. De roep om zijn terugkeer neemt ondertussen toe.

Leidinggevenden uit Silicon Valley zouden lobbyen voor de terugkeer van de voormalige Nvidia-topman, die vorige week zijn ontslag indiende na onthullingen over affaires, waaronder een relatie met een vermeende Chinese spion. Huang zou ook zelf achter het initiatief staan. Een onlinepetitie die oproept tot het heraanstellen van Huang als topman is ondertekend door prominente techbestuurders, onder wie Elon Musk en toplieden van bedrijven als Epic Games, Shopify en Hugging Face.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 52.238 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 7500 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 24.791 punten.

AI-sector

De Nasdaq sloot vrijdag 0,9 procent lager, mede door het aanhoudende koersverlies van Nvidia. Nvidia, dat naast AI-chips ook een belangrijke rol speelt in financieringsdeals voor AI-datacenters, zakte vorige week 13 procent. Ook veel andere AI-gerelateerde bedrijven gingen afgelopen week in de uitverkoop. Naast Nvidia gingen andere chipbedrijven als Intel, Advanced Micro Devices, Broadcom en Micron Technology maandag ook omlaag, met minnen tot 7,4 procent.

Deze week wordt het vertrouwen van beleggers in de AI-sector opnieuw op de proef gesteld met de kwartaalcijfers van Nvidia, die dinsdag komen. Beleggers rekenen op een flinke winstgroei van het bedrijf en zijn vooral benieuwd of het nieuwe management vasthoudt aan de optimistische vooruitzichten die de chipfabrikant voor volgend jaar heeft afgegeven.

Claude

Ook de beursgang van Anthropic zal moeten uitwijzen of de rally in AI-gerelateerde aandelen van dit jaar weer kan worden voortgezet. De handel in de aandelen van de maker van chatbot Claude gaat naar verwachting donderdag van start. Het gaat om een van de grootste beursgangen ooit.

De spionageaffaire rond Nvidia zou ook een schaduw kunnen werpen over de gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, die later deze week gepland staan. De affaire van Huang met de vermeende spion heeft geleid tot oproepen tot strengere Amerikaanse exportbeperkingen op AI-chips.