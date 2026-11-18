NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street reageren woensdag voorzichtig positief op de kwartaalcijfers van chipconcern Nvidia. Met name de sterke vooruitzichten van het bedrijf zorgen voor opluchting dat 's werelds grootste maker van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) zijn sterke groei kan vasthouden na het vertrek van topman Jensen Huang. Verder behoorde ook speluitgever Take-Two Interactive tot de winnaars op de New Yorkse beurs door de hoop op goede verkopen van het nieuwe spel GTA VI.

Nvidia noteerde kort na het openen van de handel 1 procent hoger. Het concern bleef afgelopen kwartaal duidelijk profiteren van de enorme vraag naar rekenkracht voor AI en zag omzet en winst meer dan verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Nvidia verhoogde daarbij zijn verwachtingen.

Ook andere techaandelen zaten in de lift. Techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 24.406 punten. De brede S&P 500 werd een fractie hoger gezet op 7341 punten. Alleen de Dow Jones ging in de openingsminuten wel iets omlaag, met 0,4 procent tot 59.577 punten.