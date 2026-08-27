Omzet Nederlandse chipbedrijven afgelopen jaren verdubbeld

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse chipindustrie is afgelopen jaren in omzet ruimschoots verdubbeld, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Vorig jaar is de omzet van de zogenoemde halfgeleidersector opgelopen tot 45,6 miljard euro, terwijl de branche in 2019 nog een totale omzet van 21,3 miljard euro draaide.

Verreweg het grootste deel van de opbrengsten in de branche komt van chipmachinemaker ASML, dat in 2025 een recordomzet van bijna 33 miljard euro in de boeken zette. Dat is vooral te danken aan de opmars van kunstmatige intelligentie. Techbedrijven bouwen in rap tempo datacenters om genoeg rekenkracht te hebben voor AI-toepassingen. Daarvoor is de apparatuur van ASML cruciaal. ASML is 's werelds enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de benodigde chips kunnen maken.

Andere grote chipbedrijven in Nederland zijn bijvoorbeeld chipfabrikant NXP en chiptoeleverancier ASMI. Het CBS meldt dat chipbedrijven de afgelopen jaren niet alleen flink zijn gegroeid, maar dat al langer bestaande bedrijven zich ook meer zijn gaan focussen op microchips. Ook zijn er nieuwe chipbedrijven in de sector bijgekomen, maar het effect hiervan op de omzet was beperkt. In totaal is ongeveer 400 miljoen euro van de omzetgroei sinds 2019 toe te schrijven aan nieuwe bedrijven.

Ook de werkgelegenheid in de sector is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2019 waren er nog ruim 23.000 mensen werkzaam in de halfgeleidersector. Vorig jaar waren dat er ruim 43.000, bijna een verdubbeling. Afgelopen jaar is de werkgelegenheid relatief weinig gestegen: met ruim duizend banen is dit de kleinste toename van de afgelopen jaren.