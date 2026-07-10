DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de Talentstrategie die het kabinet heeft gepresenteerd. Ze zeggen dat het kabinet de juiste koers kiest. "Juist in een tijd waarin de beschikbaarheid van talent bepalend is voor onze economische groei, innovatiekracht en maatschappelijke opgaven, is een gezamenlijke strategie noodzakelijk."

In die Talentstrategie wil het kabinet sturen op waar mensen werken om ervoor te zorgen dat er in de sectoren waar dat het meest nodig is genoeg menskracht blijft. "Het is wel zaak dat de uitvoering snel volgt. Het is nu van belang door te pakken met concrete maatregelen. De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om structurele keuzes en een stevig uitvoeringsprogramma", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De organisaties zien verschillende aandachtspunten, waaronder een structurele inzet op bèta, techniek en technologie in het onderwijs, versterking van het internationale talentbeleid en intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en regionale partners.