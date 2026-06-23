Onderzoek: Nederlandse tuinen voor bijna helft versteend

APELDOORN (ANP) - Tuinen van woningen in Nederland zijn gemiddeld voor bijna de helft verhard met verstening en bijna een vijfde is zelfs voor meer dan driekwart versteend. Dat meldt verzekeraar Centraal Beheer in een analyse op basis van gegevens van ongeveer 5 miljoen woningen met een tuin. Centraal Beheer stelt dat een kleine vergroening van tuinen al een groot verschil kan maken bij extreem weer zoals hitte en zware regenval. Groenere tuinen kunnen beter regenwater opnemen en zorgen voor meer verkoeling.

Volgens het onderzoek is naar schatting ruim 1100 vierkante kilometer in Nederlandse tuinen verhard. Dat komt overeen met ongeveer driekwart van de oppervlakte van de provincie Utrecht. De hoogste mate van verstening van tuinen is in de provincie Overijssel met gemiddeld 62 procent. In de provincie Utrecht is die het laagst met gemiddeld 42 procent aan verharding.

Bij rijtjeshuizen zijn tuinen vaker versteend dan bij vrijstaande woningen. Ook zijn er buurten waar tuinen grotendeels uit steen bestaan, terwijl in andere buurten meer ruimte is voor groen.