Ook interesse in doorstart voor papierfabriek Folding Boxboard

EERBEEK (ANP) - De curator van Folding Boxboard, een van de papierfabrieken in Eerbeek die failliet werd verklaard, ziet mogelijkheden voor een doorstart. Dat meldt hij desgevraagd aan ANP. Daarmee is er hoop voor beide failliete papierfabrieken in Eerbeek.

"Ik ben in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen", aldus curator Erik Looijen, die er verder geen mededelingen over kan doen. Hij stelt dat meer dan 80 procent van het personeel mogelijk zijn baan kan behouden. Volgens vakbond CNV werken er ongeveer 220 mensen bij de fabriek.

Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was daarbij de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. In mei vroeg papierfabriek Coldenhove faillissement aan en drie jaar eerder was Stora Enso De Hoop uit Eerbeek ook al failliet verklaard.

Net als voor Folding Boxboard is er ook interesse getoond voor een doorstart voor de papierfabriek Coldenhove. Uit het eerste faillissementsverslag bleek dat negen partijen verregaande interesse hadden getoond.