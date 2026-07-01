LONDEN (ANP) - De olieproducerende landen van OPEC+ zullen tijdens hun vergadering op zondag naar verwachting instemmen met een verdere verhoging van hun productiequota vanaf augustus. Dat zeggen bronnen tegenover persbureau Reuters. Hierdoor komt er extra olie op de markt op een moment dat de olieprijzen dalen, mede doordat de Straat van Hormuz geleidelijk weer volledig wordt opengesteld.

Volgens de bronnen zal het productiequotum voor augustus met ongeveer 188.000 vaten per dag worden verhoogd, evenveel als de verhogingen die eerder voor juni en juli werden afgesproken. Het oliekartel reageerde niet direct op een verzoek om bevestiging.

In de afgelopen maanden ging de productie ook al meerdere keren omhoog. Dit waren symbolische verhogingen, aangezien de belangrijke Straat van Hormuz toen zo goed als afgesloten was. Die sluiting heeft de olieleveringen ernstig verstoord.