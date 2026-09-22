Oud-Martinair-vrachtvliegers hebben toch recht op loon van KLM

AMSTERDAM (ANP) - Voormalige vrachtvliegers van Martinair hebben toch recht op loon van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in hoger beroep. Het gaat om ongeveer 250 oud-vliegers.

De vrachtvliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM. In 2021 oordeelde het Haagse gerechtshof echter dat dit onterecht was en dat KLM de vliegers weer in dienst moest nemen. Daarop eisten zo'n 250 piloten van Martinair onder meer achterstallig loon volgens de gunstigere KLM-cao.

De kantonrechter in Amsterdam ging daar in 2024 niet in mee, maar in hoger beroep krijgen de vrachtvliegers toch deels gelijk. De piloten hebben recht op loon van KLM voor de periode van 1 januari 2014 tot het moment dat KLM ze weer in dienst nam op 1 januari 2022, oordeelt het hof. Maar het hof gaat niet mee in de eis van de vliegers dat ze voor dit achterstallige loon onder de cao van KLM vallen.