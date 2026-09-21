Paramount dichter bij overname Warner Bros. na akkoord met staten

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse staten bevestigen een akkoord met entertainmentconcern Paramount over de overname van Hollywoodconcurrent Warner Bros. Daarmee heeft Paramount een belangrijke hindernis voor de deal, ter waarde van meer dan 110 miljard dollar, weggenomen. De staten probeerden de overname eerder via een rechtszaak tegen te houden.

Paramount sloot in februari een deal om Warner Bros. over te nemen. Het kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden.

Eerder op de dag werd bekend dat onderdeel van de schikking de afspraak is dat het mediaconcern jaarlijks minstens dertig bioscoopfilms uitbrengt. Paramount moet 30 miljoen dollar betalen voor elke film die het te weinig uitbrengt, zo meldde Bloomberg. Ook is er afgesproken dat CBS, onderdeel van Paramount, en CNN, onderdeel van Warner Bros., onafhankelijke redactieraden krijgen.

Californië spande de rechtszaak aan met elf andere staten. Zij maakten zich zorgen om de te grote marktmacht van het bedrijf na de overname.