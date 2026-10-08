NEW YORK (ANP) - Snack- en frisdrankproducent PepsiCo ging donderdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York, nadat het bedrijf negatiever werd over de te behalen winst. De maker van Doritos, Lay's en Pepsi kampt met hogere kosten, met name in Noord-Amerika. Die drukken op de marges. Het aandeel steeg 1,8 procent.

De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen omlaag, door de stijgende olieprijzen en aanhoudende zorgen over de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 51.035 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 7775 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 27.411 punten.

Olie werd aanzienlijk duurder. De prijsstijging volgde op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk nog voor de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe aanvallen op Iran gaan uitvoeren. Dat kan leiden tot verdere verstoringen in de energiemarkt. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent meer op 91,73 dollar. Brentolie werd 4 procent duurder tot 104,18 dollar per vat.

Federal Reserve

Beleggers hadden daarnaast de ogen gericht op uitspraken die mogelijk iets zeggen over de volgende stappen van de Federal Reserve. Fed-gouverneur Christopher Waller zei dat er waarschijnlijk nog meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie in de VS af te remmen, al hebben de beleidsmakers enige ruimte als het gaat om de timing.

Lululemon daalde 0,9 procent. De sportkledingfabrikant, onder meer bekend van yogaleggings, heeft veranderingen in het management aangekondigd. Maggie Gauger gaat aan de slag in een nieuwe functie van president en hoofd producten. Zij was hiervoor topvrouw van sportkledingmerk Athleta en werkte ruim twee decennia bij Nike.

Chipbedrijven

Chipaandelen noteerden over een breed front verliezen, ondanks vooruitzichten op een recordwinst over het afgelopen kwartaal bij chipgigant Samsung Electronics. Concurrent Micron Technology verloor 1,4 procent. Marvell Technology, AMD en Intel gingen tot 3 procent omlaag.

Broadcom zakte 2,2 procent. De chipfabrikant is 50 miljard dollar aan financiering aan het regelen voor chips van OpenAI, schrijft The Wall Street Journal. Ook software- en cloudbedrijf Oracle (min 1,7 procent) is op zoek naar een niet nader genoemd bedrag.