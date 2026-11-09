AALSMEER (ANP) - Kwaadwillenden hebben persoonlijke gegevens van klanten van de websites Topgeschenken.nl, Topbloemen.nl en Toptaarten.nl in handen gekregen. Topgeschenken.nl meldt dat vorige week is vastgesteld dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot zijn IT-omgeving. Uit voorlopig onderzoek blijkt volgens de site dat onbevoegden toegang hadden tot systemen waarin bedrijfs- en persoonsgegevens stonden. Een deel van de gegevens is gekopieerd en geëxporteerd.

Het gaat volgens de website om naam- en adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatum, geslacht en telefoonnummers van klanten en ontvangers. Financiële gegevens, zoals IBAN-nummers en creditcardgegevens, zouden wel veilig zijn, omdat die informatie niet door Topgeschenken.nl wordt opgeslagen.

Momenteel onderzoekt het bedrijf nog welke personen en organisaties precies door het cyberveiligheidsincident zijn geraakt en wat de exacte omvang is. Topgeschenken.nl stelt betrokkenen te informeren zodra er meer duidelijkheid is.

Aanvullende beveiligingsmaatregelen

Topgeschenken.nl meldt dat het direct na de ontdekking van het lek op 5 november de ongeautoriseerde toegang heeft beëindigd en maatregelen heeft genomen om zijn systemen te beveiligen en verdere risico's te beperken. De systemen zijn "uit voorzorg" tijdelijk offline gehaald. Topgeschenken.nl heeft ook aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen en werkt aan het "zorgvuldig en veilig herstellen van onze dienstverlening".

Vanwege het lek en de getroffen veiligheidsmaatregelen hebben medewerkers beperkt toegang tot een deel van de systemen. "Hierdoor kan de afhandeling van vragen langer duren dan u van ons gewend bent." De klantenservice blijft wel bereikbaar via e-mail en WhatsApp.

Aangifte

Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het bedrijf zegt aangifte te gaan doen bij de politie.

Bestellingen worden volgens planning bezorgd, aldus Topgeschenken.nl. "Onze bezorgactiviteiten gaan door en klanten hoeven op dit moment geen actie te ondernemen voor bestaande orders."

Verdachte telefoontjes

Klanten kunnen momenteel beperkt bestellingen plaatsen, wijzigen of annuleren. Bij herstel van de dienstverlening geeft Topgeschenken.nl prioriteit aan "veiligheid, zorgvuldigheid en het beschermen van gegevens boven snelheid". Topgeschenken.nl meldt niet hoe lang het herstel naar verwachting duurt.

Het bedrijf raadt klanten aan extra alert te zijn op pogingen tot phishing en fraude, zoals onverwachte of verdachte berichten of telefoontjes.