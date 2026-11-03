Philips stijgt op lager Damrak na resultaten, chipbedrijven dalen

AMSTERDAM (ANP) - Philips behoorde dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern zag de omzet stijgen dankzij de verkopen van medische apparatuur, tandenborstels en scheerapparaten. De nettowinst nam wel flink af. Dat kwam doordat Philips geld opzij zette voor een schikking in de Verenigde Staten voor de grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

Philips verklaarde een principeovereenkomst te hebben gesloten met het Amerikaanse ministerie van Justitie in het onderzoek naar de slaapapneu-affaire. Naar verwachting betaalt het medisch-technologische concern 288 miljoen euro om een einde te maken aan een strafrechtelijk en civiel onderzoek naar de affaire. Zonder die schikking was de winst van Philips waarschijnlijk wel gestegen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 1124,29 punten. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 2,5 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht van techconcern en iPhone-maker Apple. De MidKap daalde 1,2 procent tot 1098,08 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.

Shell

Olie werd ongeveer 1,5 procent duurder. Maandag zakte de olieprijs nog 8 procent, nadat president Donald Trump verklaarde dat Iran een akkoord wil sluiten om een einde te maken aan het conflict tussen de VS en Teheran.

Shell daalde 0,1 procent. De olie- en gasproducent zakte maandag ruim 3 procent door de sterke daling van de olieprijzen. Shell maakte ook bekend zijn belang in een Australisch aardgasproject voor 1,45 miljard dollar te verkopen aan de investeringstak van de staatsoliemaatschappij van Abu Dhabi.

Philips sterkste stijgers

Naast de chipbedrijven stonden staalconcern ArcelorMittal en betaalbedrijf Adyen in de staartgroep van de AEX, met verliezen van ruim 2 procent. Telecomconcern KPN behoorde naast Philips tot de sterkste stijgers, met een plus van 1 procent.

In de MidKap zakte Randstad 3 procent. De uitzender werd door de Franse bank BNP Paribas op de verkooplijst gezet.

Ebusco

Onward Medical daalde 6 procent. Het Eindhovense medisch-technologische bedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 2,5 miljoen euro dankzij de verkopen van zijn systeem om mensen met een dwarslaesie te helpen bewegen.

Ebusco kelderde 17 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft de uitbetaling van salarissen over oktober uitgesteld. Het noodlijdende bedrijf voert gesprekken met een aantal aandeelhouders over extra financiering, maar die onderhandelingen duren langer dan verwacht.