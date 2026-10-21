PHP: vertraging van fix voor kwetsbaarheid was structureel falen

DEN HAAG (ANP) - Een oplossing voor een zwakke plek in programmeertaal PHP die onlangs bekend werd, liet lang op zich wachten. Die vertraging was een "structureel falen", zegt de stichting achter de programmeertaal. De PHP Foundation meldt dat in 2024 al het vermoeden bestond dat een bepaalde kwetsbaarheid kon worden misbruikt. Maar het werk aan een fix liep telkens vast door een gebrek aan overeenstemming binnen het beveiligingsteam van PHP over de juiste oplossing en een relatief klein team van ontwikkelaars met de benodigde kennis.